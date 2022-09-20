У найближчих іграх французи зіграють проти Австрії та Данії.
Адрієн Трюффер, fff.fr
20 вересня 2022, 17:19
Захисник Ренна Адріан Трюффер отримав виклик у розташування збірної Франції. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Франції.
В обоймі національної команди Трюффер замінить травмованого Люка Діня, який зазнав пошкодження щиколотки.
Цього сезону Трюффер провів 10 матчів, у яких віддав дві результативні передачі.
У найближчих матчах збірна Франції в рамках Ліги націй зіграє проти Австрії (22 вересня) та Данії (25 вересня).