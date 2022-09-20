Ліга націй

Захисник пожалівся на відсутність лідера.

Захисник збірної Італії Франческо Ачербі розповів про ментальність команди, а також зазначив, що у роздягальні не вистачає Джорджо К'єлліні.

"Бути в збірній означає, що кожен повинен нести відповідальність. Ми виграли Євро, але не змогли пройти кваліфікацію на Чемпіонат світу, тому тепер ми повинні прикласти зусилля і зробити щось більше.

Джорджіо К'єлліні був найдосвідченішим гравцем у команді, і його присутність відчувалася в роздягальні, він чудова людина, яка викладається на повну і є справжнім орієнтиром. Нам не вистачає такого лідера, як він, але є інші, які можуть піднятися", — сказав Ачербі RAI Sport.

Нагадаємо, що головний тренер італійців Роберто Манчіні викликав трьох новачків до збірної Італії на матчі Ліги націй.