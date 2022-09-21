Ліга націй

Збірна Англії офіційно представила свої нові домашню та виїзну форми на сезон 2022/23.

Англійська збірна представила нову домашню та виїзну форми на сезон 2022/23. У цій формі, створеній технічним спонсором англійців Nike, команда Гарета Саутгейта виступить на чемпіонаті світу в Катарі.

Вперше збірна Англії приміряє нову форму вже у матчах Ліги націй — проти Італії (23 вересня) та Німеччини (26 вересня).