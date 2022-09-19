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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Футбольний вересень вже встиг перейти до своєї другої половини, яка буде повністю присвячена міжнародним баталіям. Деяким збірним доведеться в цей період вирішувати власну долю в Лізі націй УЄФА, а деякі будуть мислити більш глобальним чином, проводячи останню підготовку до чемпіонату світу-2022 в Катарі, що доволі стрімко наближається за календарем.

Шотландія — Україна

Середа, 21 вересня, 21:45. Стадіон Гемпден Парк (Глазго, Шотландія)

Половина шляху цьогорічним розіграшем Ліги націй УЄФА збірною України була подолана ще в червні, після чого ми не бачили команду Олександра Петракова довгі три місяці, однак цього разу ми вже відповідально можемо заявити, що всі без виключення гравці "синьо-жовтих" отримують достатній обсяг ігрового часу. Це вже можна вважати маленькою перемогою для нашого футболу й, окрім того, важливою передумовою для підсумкового повернення до переліку найкращих команд турніру — дивізіону A.

Прийдешні суперники, шотландці, у цьому контексті для нас є головними конкурентами, однак відсутність зустрічей проти них в поточному розіграші фактично залишає відкритим питання переможця групи. Україна випереджає колектив Стіва Кларка всього на один бал, а "тартанова армія" ще й трохи тримає спортивну злість у наш бік через власну невдачу в кваліфікації до чемпіонату світу-2022 в Катарі (1:3), через яку, власне, і було перенесено цей матч першого туру. На жаль, до теплої південно-східної країни взимку ми також не поїдемо, проте це лише підштовхує команду Петракова до вирішення власного завдання в цьому турнірі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Шотландія. Коефіцієнт на перемогу команди господарів становить 2,57, імовірність нічиєї оцінюється в 3,06, а успіх України — у 3,20.

Італія — Англія

П’ятниця, 23 вересня, 21:45. Стадіон Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)

Чинні чемпіони Європи пролетіли повз черговий чемпіонат світу, і тепер будуть вимушені продовжити термін очікувань виступів власної збірної на мундіалі, як мінімум, до 12 років. За цей час можна виростити ціле покоління нових футбольних зірок, чи, власне, і займається наразі головний тренер "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні. Незадовільні виступи італійців у цьогорічному розіграші Ліги націй — прямий доказ того, що в команді було розпочато перебудову на глибинному рівні. А оскільки грати при цьому доводиться в одному квартеті з Німеччиною, Англією та Угорщиною, то й негативні наслідки цього процесу стають дуже помітними.

Від повторення ще свіжого в спогадах фіналу Євро-2020 між Англією та Італією в червні цього року чекали дуже багато, проте на практиці та гра на Молінью виявилась позбавленою будь-якого приводу для зацікавленості (0:0). Причиною цього стало як ставлення англійців до турніру, який має заміняти собою товариські матчі, так і ігрові проблеми італійців, які до того хоча б одного разу здобували перемогу. Багато чого буде залежати від прийдешнього протистояння з точки зору аутсайдера квартету, бо, якщо "три леви" програють, то наступного разу гратимуть проти команд рангом нижче.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив гостей. Коефіцієнт на перемогу Англії становить 2,75, імовірність нічиєї оцінюється в 3,27, а успіх Італії — у 2,80.

Вірменія — Україна

Субота, 24 вересня, 16:00. Республіканський стадіон ім. Вазгена Саркісяна (Єреван, Вірменія)

Сенсаційний початок виступів збірної Вірменії в цьогорічному розіграші Ліги націй УЄФА перемогою над Ірландією (1:0) в подальшому колективу Хоакіна Капарроса перетворити на щось більше не вдалось. Три поразки поспіль відкинули "горців" на останній рядок нашого квартету, що й передбачалось більшістю прогнозів перед початком турніру.

Від попереднього протистояння між Україною та Вірменією на згадку залишилось небагато — ми перемогли з рахунком 3:0, однак враження від матчу було доволі посереднім через незіграний другий склад команди Петракова та подекуди дикунську агресію суперників по відношенню до наших футболістів. Важко сказати, у якому стані "синьо-жовті" підійдуть до цього протистояння між іграми проти шотландців, та ще й після перельоту й необхідності грати у ранньому часовому слоті, проте необхідність здобувати перемогу не обговорюється.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив Олександра Петракова. Коефіцієнт на перемогу України становить 1,58, імовірність нічиєї оцінюється в 3,79, а успіх Вірменії — у 7,02.

Нідерланди — Бельгія

Неділя, 25 вересня, 21:45. Стадіон Йоган Кройф Арена (Амстердам, Нідерланди)

Група A4 Ліги націй УЄФА в підсумку виявилась чи не єдиною в найвищому дивізіоні, де кожна з команд більш-менш відповідально ставить до матчів у рамках цього турніру. Бельгія в першому турі спробувала пограти з вогнем, проте на власному полі отримала чотири м’ячі від Нідерландів (1:4), і після того настільки грубих помилок із недооцінкою суперників уже не робила. Якби не нічия проти Вельсу (1:1), результат виступів в інших трьох матчів команди Роберто Мартінеса взагалі міг би бути бездоганним, а дистанція до регіонального конкурента — мінімальною.

Однак перед вирішальним очним протистоянням "Червоні дияволи" світового футболу мають потребу здобувати виключно перемогу, тоді як "ораньє" може грати на будь-який прийнятний для себе результат, уключно навіть із поразкою менше ніж у три м’ячі. Із тими кондиціями та тим підбором виконавців, що має Луї ван Гал, вихід до плей-оф цього турніру є задачею мінімум для Нідерландів. Однак те, наскільки команда себе зарекомендує в Лізі націй, потім буде накладатись на прогнози щодо її виступів на чемпіонаті світу. Успіх зразка 2010 року для цієї команди є цілком досяжною метою.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Бельгія. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 2,35, імовірність нічиєї оцінюється в 3,35, а успіх господарів — у 3,05.