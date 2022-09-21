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Іспанський фахівець став головним тренером грецького клубу.

Олімпіакос оголосив про призначення Мічела Гонсалеса на посаду головного тренера команди, повідомляється на офіційному сайті "червоно-білих". Деталі договору не розголошуються.

59-річний іспанець замінить свого земляка Карлоса Корберана, якого звільнили за півтора місяця після призначення.

Нагадаємо, Мічел Гонсалес уже працював в Олімпіакосі у період з 2013 по 2015 рік. Він двічі вигравав чемпіонство – у сезоні 13/14 та 14/15. Також він тренував Хетафе, Севілью, Марсель, Малагу та мексиканський УНАМ Пумас.

За часів ігрової кар'єри Гонсалес запам'ятався виступами у мадридському Реалі, де став одним із символів клубу, провівши у першій команді 12 років. За цей час він завоював із клубом 15 трофеїв.

Раніше Олімпіакос звертався до Лорана Блана, але француз відмовився очолювати чемпіонів Греції.