Ліга націй

Футболіст ще не відновився після травми.

Напередодні матчу Ліги націй між Україною та Шотландією захисник Олександр Зінченко поспілкувався із пресою.

"Мені дуже боляче та прикро, що я зараз не зі збірною. На жаль, це не перша травма, коли не можу допомогти команді. Але це футбольне життя.

Стан вже краще, але зараз пошкодження не дозволяє мені бути на футбольному полі. Сподіваюся, що наступного тижня зможу приступити до тренувань", — сказав Зінченко у коментарі MEGOGO

Протягом певного часу український захисник Арсенала відновлюється від травми литкового м'язу, через що не може допомогти клубу та національній команді.