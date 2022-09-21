Ліга націй

Перший тайм завершився з рахунком 0:0.

У рамках поєдинку Ліги націй дивізіону B збірна Шотландії приймає на своєму полі Україну. Перша половина зустрічі завершилася нульовою нічиєю.

Під час перших 45 хвилин підопічні Олександра Петракова двічі пробили по воротах суперника, при цьому не один з них не влучив у площину.

Шотландці, у свою чергу, п'ять разів пробили по воротах Анатолія Трубіна і одного разу потрапили у площину.

Матч Шотландія — Україна розпочався 21 вересня, о 21:45. Football.ua проводить онлайн-трансляцію поєдинку.