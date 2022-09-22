Ліга націй

Ліндон Дайкс став героєм збірної Шотландії у поєдинку з Україною.

Нападник збірної Шотландії Ліндон Дайкс прокоментував перемогу своєї команди над Україною у Лізі націй (3:0). Також гравець висловився про два голи, які йому вдалося забити у ворота Трубіна.

"Я засмутився, що не потрапив в основу, але вийшов на поле і змінив гру. У збірній у мене чудова статистика, і я продовжу шукати можливості забити. Це чудовий старт серії із трьох матчів. Ми отримали потужний заряд впевненості та готові до зустрічі з Ірландією", — наводить слова нападника офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна України втратила лідерство у групі В Ліги націй.