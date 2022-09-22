Ліга націй

Football.ua разом із партнером проекту, ТМ Львівське, оцінює дії футболістів збірної України у матчі першого туру Ліги націй УЄФА.

Збірна України не змогла зробити вирішальний крок на шляху до дивізіону A Ліги націй УЄФА, чим виключно ускладнила власне завдання на вересневу міжнародну павзу. Нічого з того, що ми б хотіли побачити у виконанні команди Олександра Петракова на полі в цей день, ми так і не змогли розгледіти навіть у вигляді натяків. У підсумку, гра не вдалась, результату немає, першу сходинку втрачено, та й головну новину вечора була трохи змазано на загальному тлі.

За підсумками голосування за підтримки спонсора збірної України ТМ Львівське приз "Лев матчу" у грі проти Шотландії отримав нападник нашої національної команди — Михайло Мудрик, який запам’ятався вболівальникам, передусім, значною перевагою в швидкості над суперниками в окремих епізодах.

Ось тільки в завершальній фазі атак під час першого тайму дуже не вистачало вирішального пасу. Партнери не завжди встигали за темпом просування Михайла, тож кілька непоганих спроб прострілів у його виконанні завершувались нічим. Після перерви господарі вже остаточно призвичаїлись до постійних передач собі за спину, тож у нашого тренерського штаба навіть не було потреби в тому, аби тримати Мудрика на полі до останніх секунд програної за всіма статтями гри.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на Гемпден Парк (за 10-бальною шкалою).

Україна

Анатолій Трубін — 6,0. У суперників було вісім ударів у площину воріт за весь матч, а голкіпер збірної України впорався з п’ятьма з них. Хтось може сказати, що команда все одно програла з відставанням за рахунком у три м’ячі, однак чи можна було в цей вечір сказати погане слово безпосередньо на адресу нашого воротаря? Там де це було досяжно, Трубін тягнув усе, що тільки міг.

Олександр Караваєв — 3,0. Якийсь дивовижний парад помилок влаштував наш правий захисник, що в першому таймі, що одразу поперерві, і тільки диво та Трубін врятували збірну України від пропущених м’ячів безпосередньо в тих епізодах. Це був точно не день Караваєва, бо його дії в захисті викликали безліч запитань, а до атаки суперники йому просто не давали шансів сходити.

Валерій Бондар — Микола Матвієнко — 4,0. На тлі періодичних панічних атак усієї нашої ланки захисту, пара центральних захисників намагалась триматися якомога довше в більш-менш спокійному стані. Переломним став момент із пропущеним голом, який став можливим через позиційну помилку Бондара, якою скористався Макгінн. Після того Валерій та Микола почали грати на рівні з іншими партнерами.

Богдан Михайліченко — 3,5. Лівий захисник збірної України за "вдалістю" власних дій на футбольному полі поступився колезі на протилежному боці поля хіба що за кількістю помилок. Михайліченко за ходом першого тайму хоча б відзначався цікавими передачами до чужого штрафного, тоді як після перерви так само не виходив за межі власної половини поля.

Тарас Степаненко — 4,0. Доволі стандартний матч для опорного півзахисника команди Петракова, якому цього разу дали зіграти один тайм, аби в подальшому, як можна передбачити, зробити подібну ротацію вже під час прийдешнього матчу проти Вірменії. Поки Степаненко перебував на полі, у зоні безпосередньо перед штрафним було відносно спокійно в більшості випадків. Коли його зняли з гри — почались якісь незрозумілі та згубні процеси.

Андрій Ярмоленко — 3,0. Того, хто обіцяв умирати на футбольному полі за країну, суперники доволі швидко закрили настільки швидко, що нашому гравцеві навіть не вдалось устигнути вчинити бодай-якісь вплив на гру. Висока лінія захисту шотландців спровокувала необхідність у Ярмоленка робити забігання під дальні передачі партнерів, проте вік уже не той, тому швидкості Андрію явно забракло.

Олександр Піхальонок — 3,0. Найдовше серед інших наших виконавців атакувальної ланки м’яч перебував у ногах саме в півзахисника Дніпра-1, проте перетворити ці відсотки часу на результативні дії він так і не спромігся. І начебто й точність пасу не підводила Олександра, однак ми так і не побачили гідних варіантів розвитку атак від нього. Можливо, це відбулось через пасивність усього нашого правого флангу атаки.

Руслан Маліновський — 3,5. Вологе поле, високий блок від суперників — під час матчів Серії A за таких умов півзахисникові збірної України не треба зайвий раз пропонувати вгатити по чужих воротах за будь-якої сприятливої нагоди. Проте в контексті звітного протистояння чи то не було таких моментів, чи Руслан не вважав за потрібне перевіряти Гордона на лінії. Кілька перспективних пропозицій у чужому штрафному для партнерів він створив, але на цьому все.

Михайло Мудрик — 3,5.

Артем Довбик — 3,5. Нападник намагався зачепитись за м’яч у чужому штрафному заради підключень партнерів у подальшому протягом усього відтинку часу з власним перебуванням на футбольному полі, проте вже після перерви суперники і його поглинули хвилею власних атак. Довбику також було непереливки змагатись з високою лінією захисту шотландців, тому всі три наші офсайди зрештою опинились на його рахунку.

Сергій Сидорчук — 3,0. Півзахисник виходив на поле одразу з перших хвилин другого тайму зі сподіваннями на те, аби трохи пришвидшити наші переходи до атаки. Однак у підсумку мобільність Сидорчука зіграла з командою злий жарт, бо здебільшого він не опинявся в потрібній позиції всередині власної зони відповідальності. Зайва жовта та проблеми з передачами на рівні з іншими партнерами — підсилити гру за рахунок капітана київського Динамо так і не вдалось.

Роман Яремчук, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Данило Ігнатенко — усі заміни від нашого тренерського штабу під час звітної гри пройшли, як то кажуть, повз касу. Особливо, якщо це стосувалось лінії нападу, будь-які зміни в якій не мали жодного впливу на поведінку суперників за ходом другого тайму.

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