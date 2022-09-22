Ліга націй

Думка Тараса Степаненка після матчу із шотландцями.

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував поразку шотландцям у матчі Ліги націй (0:3).

"Це був дуже складний матч. У нас не було кількох ключових гравців і довелося випускати деяких молодих хлопців. Коли ти не можеш розраховувати на таких гравців як Зінченко та Миколенко, які виступають в англійській Прем'єр-лізі, у такому інтенсивному матчі буде важко. Треба забути про цю поразку та готуватися до двох наступних матчів – з Вірменією та Шотландією. У шотландців більше очок, але на них також чекають складні матчі", — наводить слова українця офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна України втратила лідерство у групі В Ліги націй.