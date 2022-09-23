Ліга націй

Тим часом Олів'є Жиру наблизився до рекорду Тьєррі Анрі.

Збірна Франції у матчі Ліги націй впевнено обіграла національну команду Австрії з рахунком 2:0. У цій зустрічі забитими м'ячами відзначилися Кіліан Мбаппе та Олів'є Жиру.

За інформацією Get French Football News, для 23-річного Мбаппе цей гол став 28 у складі національної команди.

Завдяки цьому Мбаппе ділить 10 місце з Юрієм Джоркаєффим у списку найкращих бомбардирів збірної Франції. Для цього Мбаппе знадобилося 58 ігор, а Юрію – 82.

Для Жиру цей забитий м'яч став 49 у футболці збірної, що наближає його до рекордсмена Тьєррі Анрі, на рахунку якого 51 гол. Для цього Анрі знадобилося 123 матчі, а Жиру зараз відіграв 113 зустрічей.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Австрія.