Ліга націй

Головний тренер англійців дав коментар після гри.

Збірна Англії у рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги націй мінімально поступилася Італії та вибула з дивізіону А.

Головний тренер англійців зміг знайти позитивні моменти у підсумковому результаті.

"Важко бути надто критичним до гри, оскільки ми більше володіли м'ячем, зробили більше ударів у площину воріт. Особисто я думаю, що цей виступ — крок у правильному напрямку, але я повністю розумію, що через результат це не буде помічено.

Я розумію, що вболівальники реагують на результат. Це цілком зрозуміло. Ми завжди хочемо показати виставу, якою були б задоволені фанати", — наводить слова Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голу та огляд матчу між збірними Англії та Італії.