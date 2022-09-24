Ліга націй

Головний тренер італійців — про зустріч з англійцями.

Збірна Італії в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги націй приймала на своєму полі Англію і здобула мінімальну перемогу.

Головний тренер італійців Роберто Манчіні задоволений тим, як зіграла його команда.

"Ми перемогли Англію, яка є однією із найсильніших збірних у світі. Ігрова система не має значення.

Що важливо, то це індивідуальність, якою володіє команда, бажання атакувати і залишатися на висоті, і в цьому сенсі сьогодні ми були дуже хороші. Перемога була заслуженою", — наводить слова Манчіні офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голу та огляд матчу між збірними Англії та Італії.