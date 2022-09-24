Ліга націй

До вашої уваги трансляція поєдинку за участю нашої національної команди.

У рамках п'ятого туру Ліги націй збірна України зіграє у Єревані проти Вірменії.

Поєдинок стартував о 16:00 за київським часом.

Відео онлайн-трансляція:

Нагадаємо, що у попередньому матчі Україна поступилася Шотландії (0:3).

Перший поєдинок між командами Вірменії та України завершився впевненою перемогою команди Олександра Петракова — 3:0. Згадати відео забитих голів та найкращі моменти гри можна на нашому сайті.

Нагадаємо, що на Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція гри між Вірменією та Україною.