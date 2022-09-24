До вашої уваги трансляція поєдинку за участю нашої національної команди.
ВІРМЕНІЯ - УКРАЇНА. GETTY IMAGES
24 вересня 2022, 16:07
У рамках п'ятого туру Ліги націй збірна України зіграє у Єревані проти Вірменії.
Поєдинок стартував о 16:00 за київським часом.
Відео онлайн-трансляція:
Нагадаємо, що у попередньому матчі Україна поступилася Шотландії (0:3).
Перший поєдинок між командами Вірменії та України завершився впевненою перемогою команди Олександра Петракова — 3:0. Згадати відео забитих голів та найкращі моменти гри можна на нашому сайті.
Нагадаємо, що на Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція гри між Вірменією та Україною.