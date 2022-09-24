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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 23 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 23 вересня:

Молодіжна збірна України серед футболістів віком до 21 року поступилась Словаччині в першому протистоянні за путівку на Євро-2023.

Дніпровський Дніпро-1 оголосив про підписання бразильського новачка.

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін потрапив до кола інтересів мюнхенської Баварії.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.