Ліга націй

Обидва рекордсмени провели за національну команду по 111 матчів.

Сьогодні збірна України у матчі п'ятого туру Ліги націй розгромила національну команду Вірменії (5:0).

У цій зустрічі взяв участь вінгер Андрій Ярмоленко, який з'явився на полі на 66 хвилині, коли замінив Віктора Циганкова.

Для Ярмоленка це був 111 матч у складі збірної України, що означає, що він зрівнявся із рекордсменом Андрієм Шевченком.

Також зазначимо, що на рахунку Шевченка 48 забитих м'ячів у складі збірної, а Ярмоленко — 45.

У наступному матчі проти Шотландії Ярмоленко може одноосібно очолити рейтинг футболістів збірної України за кількістю поєдинків.

Нагадаємо, матч Україна – Шотландія відбудеться у вівторок, 27 вересня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.