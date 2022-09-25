Ліга націй

Футболіст висловився щодо матчу у Єревані.

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував перемогу над Вірменією у матчі Ліги націй — 5:0.

"Перші хвилини були трошки важкі для нас, але ми впоралися. Результат на табло. Дуже радий за Тимчика. У нас було завдання замикати дальню штангу. Саня там опинився. Радий за нього, гол та пас. Гадаю, він сьогодні відпрацював на всі 120 відсотків.

Було важливо забити другий м’яч, щоб трохи заспокоїти гру. Для мене як для захисника важливо зіграти добре в обороні за рахунку 1:0. Це перше завдання. Ми це зробили. Навіть якби не забили, то здобули б тих самих 3 очки.

Зараз у нас переліт, завтра будемо відновлюватися та готуватися до наступної гри. Сил багато залишив, тому що за збірну по-іншому ніяк. Відчуваю себе не так ідеально, як хотілося, але добре", — сказав Миколенко.

Матч Україна — Шотландія відбудеться у вівторок, 27 вересня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.