Ліга націй

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 24 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 24 вересня:

Збірна України частково компенсувала наслідки поразки від Шотландії розгромом Вірменії (5:0) та додатково підготувалась до вирішального матчу-відповіддю проти представників Британських островів.

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін допоміг легендам англійського Ліверпуля здолати Манчестер Юнайтед.

Вірменські журналісти вимагали від головного тренера своєї збірної, Хоакіна Капарроса, відставки одразу після помилки України..

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.