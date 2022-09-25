Ліга націй

Данило Ігнатенко поділився своїми враженнями після перемоги над Вірменією.

Півзахисник збірної України Данило Ігнатенко прокоментував розгромну перемогу своєї команди над Вірменією у матчі п'ятого туру Ліги націй проти Вірменії (5:0).

"Дуже радий, що вийшов на поле у стартовому складі. Для мене дуже важлива довіра партнерів по команді та тренера. Вважаю, що всі хлопці, які вийшли у стартовому складі не підвели, дали відпочити тим, хто грав з Шотландією.

Дуже чудовий матч, грали для своєї країни, щоб реабілітуватися за поразку в минулому матчі. Так, у Вірменії були моменти, перший тайм був 50 на 50, але в перерві нам вказали на наші помилки, після чого ми вийшли на другий тайм та все виправили.

Вірменія — Україна 0:5 Відео голів та огляд матчу

Мій гол? Так, влучив в кут, поміж гравців, дуже радий, що так вийшло. Це мій перший м'яч. Дуже гордий грати за свою національну збірну, за свою країну, але зараз в нас дуже тяжка ситуація. Я забиваю дуже рідко, але такі моменти не забуваються. Дуже багато зараз повідомлень від родини, від друзів, від тіх людей, яких я навіть не знаю. Я читаю, дуже приємно. Я дуже вмотивований, хочу залишитися, закріпитися у цьому складі, тому буду робити все для цього.

В нас дуже добрий колектив, всі добре ставляться один до одного, старші партнери допомагають молодим гравцям, підказують. В нас дуже чудова атмосфера в команді.

Дуже серйозно будемо налаштовуватися на гру з Шотландією, дуже принципова гра, хочемо реабілітуватися за прикру поразку, будемо робити все, що від нас залежить. І думаю, що в нас все вийде. Ми будемо грати для наших вболівальників, буде хороша підтримка на стадіоні, яка гнатиме нас вперед", - сказав Ігнатенко в інтерв'ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Раніше повідомлялося, що Довбик та Ігнатенко — у символічній збірній туру Ліги Націй за версією SofaScore.