Україна

15 жовтня на вболівальників чекає українське класико

Комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко розповів, що матч 7-го туру чемпіонату України між "гірниками" та київським Динамо найімовірніше відбудеться у Варшаві, або у Львові. Про це функціонер заявив у інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Раніше повідомлялося, що матч Шахтаря й Динамо може відбутися в Лондоні, але Кириленко заявив, що наразі це неможливо:

"На жаль, після тривалих перемов ухвалили рішення не проводити цей матч у столиці Великої Британії. Ми доклали всіх зусиль і мали величезне бажання здійснити цю ініціативу, проте обставини склались інакше й завадили нам зіграти з Динамо в Лондоні", — сказав комерційний директор клубу.

Також він додав, чи може матч другого кола між Динамо й Шахтарем відбутися у Великій Британії.

"Безумовно! Якщо Динамо захоче провести свій домашній матч із Шахтарем у Лондоні, ми всіляко готові їм допомагати. Ми вже маємо певні напрацювання, якими охоче поділимось, адже головною метою такого матчу є допомога Україні. Хочемо подякувати київському Динамо за згоду, а також УАФ і УПЛ. Крім того, дякуємо Міністерству спорту України в особі міністра Вадима Гутцайта й амбасадорові United24 Андрію Шевченку за підтримку нашої ініціативи, сприяння та оперативність", — закінчив Кириленко.

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