Ліга націй

Думка головного тренера збірної Португалії після поразки у Лізі націй.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш висловився після матчу Ліги націй проти Іспанії, в якому його команда зазнала поразки з рахунком 0:1.

"Команда дуже організовано грала у першому таймі. Ми добре виглядали, попри те, що іспанці більше володіли м'ячем. Але ми мали більше комбінувати з м'ячем, щоб розтягувати суперника, і створювати більше тиску. У першому таймі ми створили кілька моментів, тоді як Іспанія не створила нічого", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що перемога вивела Іспанію до фінального раунду Ліги націй. За перемогу в турнірі іспанці змагатимуться з хорватами, італійцями та голландцями. Півфінали пройдуть 14 та 15 червня 2023 року. Фінал та матч за третє місце – 18 червня 2023 року.