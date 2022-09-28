Думка захисника збірної Португалії після провального матчу проти іспанців.
Рубен Діаш, офіційний сайт УЄФА
28 вересня 2022, 11:53
Захисник збірної Португалії Рубен Діаш висловився після поразки Іспанії у Лізі націй – 0:1.
"Іспанці набагато більше володіли м'ячем, але ми дуже організовано діяли в обороні та в єдиноборствах. Ми хотіли скористатися своїми сильними сторонами, коли з'являлася можливість. Але в нас не вийшло. Такий футбол. Ми пропустили наприкінці матчу. Тепер потрібно рухатись далі, інших варіантів немає", — цитує футболіста офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, що перемога вивела Іспанію до фінального раунду Ліги націй. За перемогу в турнірі іспанці змагатимуться з хорватами, італійцями та голландцями. Півфінали пройдуть 14 та 15 червня 2023 року. Фінал та матч за третє місце – 18 червня 2023 року.