Ліга націй

Думка захисника збірної Португалії після провального матчу проти іспанців.

Захисник збірної Португалії Рубен Діаш висловився після поразки Іспанії у Лізі націй – 0:1.

"Іспанці набагато більше володіли м'ячем, але ми дуже організовано діяли в обороні та в єдиноборствах. Ми хотіли скористатися своїми сильними сторонами, коли з'являлася можливість. Але в нас не вийшло. Такий футбол. Ми пропустили наприкінці матчу. Тепер потрібно рухатись далі, інших варіантів немає", — цитує футболіста офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що перемога вивела Іспанію до фінального раунду Ліги націй. За перемогу в турнірі іспанці змагатимуться з хорватами, італійцями та голландцями. Півфінали пройдуть 14 та 15 червня 2023 року. Фінал та матч за третє місце – 18 червня 2023 року.