Ліга націй

Думка наставника після невдалого матчу Ліги націй.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував поразку від Хорватії у півфіналі "фіналу чотирьох" Ліги націй (2:4).

"Ми зробили все, що було в наших силах. Тиснули, коли була можливість, але іноді грішили недбалістю. Хорвати були надійнішими при грі з м'ячем. Саме ця різниця проглядалася протягом усього матчу.

Я залишився задоволеним першим таймом, але ми погано почали другий. Півзахист Хорватії перехопив контроль і став доставляти проблеми. Особливо після пенальті. Видно, що цей склад хорватів уже довгий час грає разом", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Хорватія в Лізі націй УЄФА.