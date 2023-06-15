Ліга націй

Хорват пишається виходом у фінал Ліги націй.

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич прокоментував вихід у фінал Ліги націй. Нагадаємо, у півфіналі "фіналу чотирьох" хорвати здолали Нідерланди (4:2).

"Перемога у фіналі стане неймовірним досягненням, але зараз важливо грамотно відновитись, підготуватися до гри. Завтра подивимося, хто нам дістанеться у суперники у фіналі. Виграти перший трофей в історії збірної – це буде виконання мрії.

Ми не відчували страху, але в окремі моменти можуть змінювати перебіг матчу, як, наприклад, гол наприкінці основного часу. Ми чудово на це відреагували, і тренер вирішив випустити Петковича, який чудово зіграв. Уся команда провела блискучий матч – з першої хвилини до останньої.

Ми провели блискучий матч, як і хотіли. Можливо, не в перші 20 хвилин, але потім ми почали додавати. Після того, як Крама забив, ми включили максимальні обороти та діяли дуже здорово. Прикро, що пропустили на останній хвилині, але потім знову виявили характер у додатковий час", — цитує лідера хорватської збірної офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Хорватія в Лізі націй УЄФА.