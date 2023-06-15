Ліга націй

Коуч пишається своїми підопічними.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував вихід у фінал Ліги націй. Нагадаємо, у півфіналі "фіналу чотирьох" хорвати здолали Нідерланди (4:2).

"Це одна із головних перемог збірної Хорватії. Ми перемогли Нідерланди на їхньому стадіоні, пропустивши першими, а потім на 96-й хвилині. Це безперечно історична перемога.

Вітаю хлопців. Це перемога для всієї Хорватії. Обіграти збірну Нідерландів на її полі з рахунком 4:2 – великий успіх. Ми матимемо чергову медаль. Ми її заслужили", — цитує наставника збірної офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Хорватія в Лізі націй УЄФА.