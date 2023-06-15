Ліга націй

Гравець хорватської збірної в захваті від виходу у фінал Ліги націй.

Півзахисник збірної Хорватії Маріо Пашаліч прокоментував вихід у фінал Ліги націй. Нагадаємо, у півфіналі "фіналу чотирьох" хорвати здолали Нідерланди (4:2).

"Коли ми пропустили на останніх секундах і рахунок став 2:2, ми трохи запанікували. Отямитися було непросто. Але ми знову показали свій неймовірний характер і повернулися у гру навіть сильнішими.

Феноменально. Ще одна історична перемога. Ми пишалися тим, що вийшли в цей турнір. Це був великий успіх, але ми хотіли більшого і зробили це. Один крок позаду, і тепер на нас чекає фінал. Звісно, зараз ми хочемо золота", — сказав хавбек.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Хорватія в Лізі націй УЄФА.