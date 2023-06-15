Ліга націй

Захисник Нідерландів пояснив, чому його команда програла у півфіналі Ліги націй.

Захисник збірної Нідерландів Натан Аке прокоментував поразку від Хорватії у півфіналі "фіналу чотирьох" Ліги націй (2:4).

"Було складно. У першому таймі ми діяли дуже добре, створювали моменти та багато володіли м'ячем, але у другому суперник повернувся у гру, притис нас і після цього ми вже не контролювали хід зустрічі", — цитує захисника офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Хорватія в Лізі націй УЄФА.