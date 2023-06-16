Ліга націй

Луїс де ла Фуенте підбив підсумок півфінального матчу Ліги націй з Італією.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі Ліги націй проти Італії (2:1).

"Я б описав цей тріумф як задоволення і гордість. Ми дійсно провели матч на високому рівні. Ми сказали гравцям перед матчем, чого ми хочемо, і вони дотримувалися нашого послання. Ми побачили, як дуже талановиті гравці використали свої здібності для цієї перемоги, і в результаті ми дуже задоволені.

Іспанія — Італія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Знімаю капелюх перед гравцями. Це виняткові футболісти. У нас немає гравців стартового складу та тих, хто виходить на заміну. У нас 23 суперталанти. Коли в тебе така команда, головне зуміти нею скористатися. Ми перемогли принципового суперника, і це вселяє оптимізм. Гравці почули мої інструкції та виконали їх. Вони повірили у ідею. Ми показали солідний футбол і в результаті взяли гору.

Нам потрібен був час. Ми намагаємось закріпити ідею. Після поразки у Шотландії я сказав, що бачив речі, які мені подобалися. Але нам потрібні були тренування, час. Навіть сьогодні я бачу, що можна покращити", — наводить слова де ла Фуенте прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, у фіналі Ліги націй Іспанія зіграє проти Хорватії, яка була сильнішою за Нідерланди. Фінал відбудеться 18 червня.