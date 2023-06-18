Ліга націй

Думка захисника збірної Нідерландів.

Захисник збірної Нідерландів Дензел Думфріс висловився перед матчем за третє місце Ліги націй з Італією:

"Звичайно, ми віддали б перевагу зіграти у фіналі, але реальність така, що для нас це останній матч перед важливими зустрічами кваліфікації Євро. І це дуже важливий момент.

Я думаю, що італійці поставилися до цього турніру так само, як і ми. То був приз, який вони хотіли виграти, як і ми. Тим більше що вони не пройшли кваліфікацію на чемпіонат світу. Тож я очікую, що вони віднесуться до сьогоднішнього матчу серйозно, як і ми.

Насамперед я захисник — ось де мій пріоритет. Моя взаємодія з іншими захисниками була гарною; це те, що робить нас непередбачуваними для суперника", — сказав Думфріс.

Нагадаємо, матч Нідерланди – Італія відбудеться сьогодні, 18 червня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.