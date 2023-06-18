Початок заходу запланований на 19:30 за київським часом.
Сергій Ребров, УАФ
18 червня 2023, 13:53
Сьогодні, 18 червня, відбудеться прес-конференція головного тренера збірної України Сергія Реброва напередодні матчу відбірного циклу Євро-2024 проти Мальти.
Захід у Трнаві, де пройде матч відбору Євро-2024, розпочнеться о 19:30 за київським часом.
Також зазначимо, що на прес-конференції буде присутній один із футболістів національної команди.
Вже завтра, 19 червня, Україна проведе наступний матч відбору Євро-2024 проти Мальти. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.