Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Початок заходу запланований на 19:30 за київським часом.

Сьогодні, 18 червня, відбудеться прес-конференція головного тренера збірної України Сергія Реброва напередодні матчу відбірного циклу Євро-2024 проти Мальти.

Захід у Трнаві, де пройде матч відбору Євро-2024, розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Також зазначимо, що на прес-конференції буде присутній один із футболістів національної команди.

Вже завтра, 19 червня, Україна проведе наступний матч відбору Євро-2024 проти Мальти. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.