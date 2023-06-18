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32-річний футболіст може повісити бутси на цвях.

Бельгійський півзахисник Еден Азар, поділився планами щодо свого майбутнього. Раніше повідомлялось, що Азар розглядає можливість завершення кар'єри.

"Чесно кажучи, ще не знаю (щодо майбутнього). Після трьох складних років я просто хочу провести час із родиною, поїхати у відпустку, як усі. За останні декілька днів ми прочитали багато всього, і багато нісенітниці.

Не знаю, подивимося. Я ще відчуваю себе здатним бути професійним футболістом, але водночас я відпочиваю два-три роки. У мене ще є трохи енергії", — сказав Азар.