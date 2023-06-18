32-річний футболіст може повісити бутси на цвях.
ЕДЕН АЗАР, GETTY IMAGES
18 червня 2023, 13:47
Бельгійський півзахисник Еден Азар, поділився планами щодо свого майбутнього. Раніше повідомлялось, що Азар розглядає можливість завершення кар'єри.
"Чесно кажучи, ще не знаю (щодо майбутнього). Після трьох складних років я просто хочу провести час із родиною, поїхати у відпустку, як усі. За останні декілька днів ми прочитали багато всього, і багато нісенітниці.
Не знаю, подивимося. Я ще відчуваю себе здатним бути професійним футболістом, але водночас я відпочиваю два-три роки. У мене ще є трохи енергії", — сказав Азар.