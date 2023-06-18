Ліга націй

Слова голкіпера "Фурії Рохи" перед фіналом ЛН.

Голкіпер збірної Іспанії Унаї Сімон поділився думками перед фіналом Ліги націй проти Хорватії.

"За Хорватію грають футболісти світового класу, і Лука Модріч — один із них. Матч проти Нідерландів показав, що це команда, яка є небезпечною аж до фінального свистка. Нас чекає напружений поєдинок, і трофей дістанеться тому, хто виявить більше бійцівських якостей.

Ми зараз на перехідному етапі. Загальна система сильно не змінилася, але кожен тренер має свої робочі нюанси. Це вже третій матч, який ми проводимо з де ла Фуенте, тому ми повинні адаптуватися до його ідей.

Зрештою, найголовніше для воротаря — рятувати ворота. Однак, коли десять інших гравців пресингують біля воріт суперника, кіперу теж доводиться виходити вперед, бути уважним і вміти діяти при високих верхових передачах за спину захисникам", — наводить слова Симона офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Хорватія — Іспанія відбудеться сьогодні, 18 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.