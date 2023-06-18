U-21

Не тільки українська команда зібрала потужний склад.

Молодіжний чемпіонат Європи-2023 серед гравців віком до 21 року, що відбуватиметься в Грузії та Румунії вже незабаром, готується до свого урочистого відкриття.

Разом із тим, завершуються останні приготування команд-учасниць міжнародного форуму, серед яких присутня й Україна, а також відбується остаточне формування заявок на турнір.

Зокрема, збірна Бельгії оголосила про завершення перебування в складі головної команди країни нападника французького Ланса Лої Опенди, який у цьому сезоні Ліги 1 із 21 голом та 4 гольовими передачами став четвертим у рейтингу бомбардирів після Кіліана Мбаппе, Александера Ляказетта та Джонатана Девіда.

23-річний виконавець вже доєднався до табору Жаклі Матійссена, тоді як незабаром, після матчу проти Естонії, до нього долучаться такоє і Амін Аль-Дахіл, Олів’є Деман та Астер Вранкс.

Бельгія U-21 на чемпіонаті Європи зіграє в групі проти Грузії, Нідерландів та Португалії.