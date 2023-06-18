Україна

На команду чекає дебют в УПЛ.

17 червня гравці футбольного клубу Полісся пройшли медичний огляд та провели перше тренування після відпустки по завершенню сезону 2022/2023. Голкіпер клубу Артем Поспєлов розповів, як проходитиме підготовка.

"Склалось враження, що відпустка тривала дні чотири. Дуже швидко все пройшло. Насичений час був. Звичайно, засумували за колективом, за футболом. Але є таке відчуття, що тієї відпустки не було. Наче знову зібрались з хлопцями після вихідних і приступили до нашого тижневого циклу.

Я б не сказав, що відповідальність збільшилася — це твоя робота, ти маєш її робити, маєш готуватись однаково. Зрозуміло, що там вищий рівень майстерності, вищий рівень гравців, команд. Але це просто буде цікавіше. Відчувається інтерес до того всього. А щодо відповідальності, то й раніше було відповідальність була, тому тут без кардинальних змін", — розповів голкіпер в коментарі офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, Будківський став найкращим бомбардиром Першої ліги.