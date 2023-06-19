Ліга націй

Організатори турніру визначили найкращого виконавця міні-турніру.

Напередодні збірна Іспанії у видовищній серії післяматчевих пенальті здолала Хорватію та здобула головний трофей Ліги націй УЄФА.

Хорватія — Іспанія 0:0 (4:5 — пен.) Огляд фінального матчу Ліги націй

Цим матчем завершився міні-турнір у форматі "фіналу чотирьох", на проведення якого було витрачено лічену кількість днів.

Чотири команди, Нідерланди, Іспанія, Хорватія та Італія, за цей час устигли зіграти чотири матчі, розподіливши поміж собою призові місця турніру.

Організатори змагань у підсумку вирішили відповідально підійти до вибору найкращого футболіста Ліги націй за останній тиждень, визначивши не тільки найкращого гравця безпосередньо фінального матчу, а узагалі всього фіналу чотирьох.

Закономірно, що ця нагорода дісталась представнику команди-переможця, Іспанії, а саме півзахиснику англійського Манчестер Сіті Родрі, без якого було б важко уявити центральну вісь команди Луїса де ла Фуенте.

Після завершення вирішальної гри володар пам’ятної нагороди також залишив свій коментар.