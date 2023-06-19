Ліга націй

Коментар іспанського півзахисника після перемоги в Лізі націй.

Півзахисник збірної Іспанії Родрі прокоментував перемогу своєї команди у фінальному матчі Ліги націй проти Хорватії.

"Ми показали неймовірний характер, уся команда. Ми чудово виглядали в овертаймі і потім у серії пенальті. Коли граєш у фіналі, значення має лише перемога. Ми дуже здорово зіграли проти команди, яка вибила із чемпіонату світу Бразилію і, здається, постійно виходить у фінали. Чудовий суперник і ми зуміли його обіграти", — сказав півзахисник.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Хорватія — Іспанія матчі Ліги націй.