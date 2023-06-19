Ліга націй

Удар Даніеля виявився вирішальним.

Захисник збірної Іспанії Даніель Карвахаль прокоментував перемогу своєї команди у фінальному матчі Ліги націй проти Хорватії.

"Мене не вибирали бити пенальті, я сам зголосився. Я лише раз бив пенальті у своїй кар'єрі, у Суперкубку Іспанії, але хотів виконати тут.

Коли гра закінчилася, я пішов до тренера. Вони складали список із п'яти гравців, і я сказав, що хочу пробити, якщо хтось раптом не впевнений або знадобиться шостий удар. У результаті я одержав можливість, яку хотів", — сказав Дані.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Хорватія — Іспанія матчі Ліги націй.