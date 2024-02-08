Ліга націй

Сільвіньо висловився про результати жеребкування Ліги націй-2024/25.

У французькому Парижі відбулося жеребкування четвертого в історії розіграшу Ліги націй УЄФА, за підсумками якого національна збірна України дізналася своїх суперників та зіграє у квартеті B1 із Чехією, Албанією та Грузією.

Головний тренер албанської збірної Сільвіньо поділився враженнями від результатів жеребкування Ліги націй-2024/25.

"Важка група. Ми нещодавно грали проти Чехії, яка є сильною командою. Грузія також, це команда, яка розвивається. Так само й Україна. Це сильна, фізично важка, але красива група.

Ми маємо боротися в жорсткій конкуренції. Турнір триває три місяці. Це ще один момент у нашому житті, щоб докласти великих зусиль. Вважаю, що ми на рівні всіх суперників. Це складна група, але дуже збалансована", — цитує слова Сільвіньо пресслужба Федерації футболу Албанії.

Нагадаємо, раніше про результати жеребкування Ліги націй-2024/25 висловився головний тренер збірної України Сергій Ребров.