31-річний албанець має проблеми зі здоров'ям.
Берат Джимсіті, Getty Images
03 вересня 2024, 18:23
Захисник Аталанти та збірної Албанії Берат Джимсіті може не зіграти у найближчих матчах за свою національну команду у Лізі націй. Про це повідомляє Gazeta Shqip.
За інформацією джерела, 31-річний албанець має м'язову травму, яку він отримав у розташуванні національної команди.
Замість нього до збірної був викликаний Адріан Байрамі, який поки не був заграний в офіційних матчах — на його рахунку три спаринги.
Таким чином Джимсіті, швидше за все, пропустить найближчий матч проти України (7 вересня), а також поєдинок з Грузією (10 вересня).