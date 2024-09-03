Ліга націй

31-річний албанець має проблеми зі здоров'ям.

Захисник Аталанти та збірної Албанії Берат Джимсіті може не зіграти у найближчих матчах за свою національну команду у Лізі націй. Про це повідомляє Gazeta Shqip.

За інформацією джерела, 31-річний албанець має м'язову травму, яку він отримав у розташуванні національної команди.

Замість нього до збірної був викликаний Адріан Байрамі, який поки не був заграний в офіційних матчах — на його рахунку три спаринги.

Таким чином Джимсіті, швидше за все, пропустить найближчий матч проти України (7 вересня), а також поєдинок з Грузією (10 вересня).