Україна

Захисник висловився про майбутні матчі.

Захисник збірної України Валерій Бондар прокоментував майбутні матчі Ліги націй проти Албанії та Чехії.

"Кожний турнір дуже важливий для нашої збірної. Я думаю, що ці матчі дають змогу нам повернутись на найвищої групи — ліги А. З такими командами як Чехія, Албанія, Грузія, це команди, які брали участь на Євро та мають гарну якість, час нам показати гарну гру і гарний результат, щоб порадувати вболівальників.

2 місяці минуло після Євро-2024. Сумували за збірною всі — і ми, і вболівальники. Я думаю, що всі дуже чекають на ці матчі.

Була важка дорога до Кишинева. Треба день для того, щоб відійти від дороги. А морально важко, адже країна-терорист тероризує Україну і не дає нам нормально жити і грати. Сподіваюсь, що якомога раніше настане справедливий мир. І країна-агресор відповість за те, що вона робить з нашою країною", — сказав Бондар.