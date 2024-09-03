Україна

Владислав дебютує в збірній України.

Півзахисник збірної України Владислав Кабаєв прокоментував початок підготовки команди до поєдинків Ліги націй-2024/2025 з Албанією та Чехією.

"Дебютний виклик? Казати банальні речі не хочеться, але я дуже радий, я щасливий. Я буду представляти свою країну. Я розумію, що хоча мені вже 29 років, а у збірній багато молоді, я маю багато сил і енергії, щоб виступати за нашу державу. Хочу радувати вболівальників та допомагати команді досягати якомога вищої мети.

Потрапити у збірну трохи легше, ніж закріпитися в ній. Тому ніхто тут не розслабляється, усі працюють, щоб це був не останній виклик. Хочу і я зарекомендувати себе з найкращого боку.

Щодо преси, то, звісно, кожна людина хоче читати про себе тільки приємне, але з віком, із досвідом ти починаєш розуміти, що дуже багато пишуть негативу. Але я десь вичитав, що навіть негатив означає, що людина подивилася матч і приділила тобі увагу, а увага — це вже добре.

Я — максималіст, дуже вимогливий до себе. Хочеться й віддати, і забити, і щоб команда виграла. Але я не хочу зараз роздавати гучних обіцянок. Однак усе те, що буде вимагати тренер, я буду намагатися виконувати. А там — час покаже", — сказав Владислав Кабаєв.

Нагадаємо, що у вересні збірна України проведе два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025 у Празі. 7 вересня в 1-му турі синьо-жовті прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena, а 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти Чехії.