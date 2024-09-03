Ліга націй

Румунський спеціаліст може отримати солідний бонус за вихід на чемпіонат світу.

Стало відомо, скільки заробляє головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу. Про це повідомляє Digi Sport.

Нагадаємо, 79-річний румунський фахівець підписав контракт на два роки.

За інформацією джерела, Луческу за місяць роботи заробляє 27 тисяч євро.

Також зазначається, що якщо Мірча зможе вивести румунів на чемпіонат світу 2026 року, він отримає бонус у розмірі 200 тисяч євро.

У найближчих матчах у рамках Ліги націй Румунія зіграє проти Косова (6 вересня) та Литви (9 вересня).