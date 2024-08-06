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Румунський фахівець поділився своїми думками після призначення на посаду наставника збірної Румунії.

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу прокоментував своє призначення у національній команді.

"Багато почуттів долали мене, насамперед ностальгія. Вчора ми близько третьої години говорили про футбол. Я ніколи не думав, що мені зроблять пропозицію. Якщо чесно, я й не хотів, щоб мені зробили пропозицію, бо хотів, щоби приходили молоді тренери.

Йорданеску зібрав компактну, збалансовану команду, і було, щоб він продовжував свою роботу, але, наскільки я розумію, він цього не хотів. Я порадив йому поговорити з Георге Хаджі, бо любить національну команду.

Раз у нас не залишиться іншого виходу, я зобов'язаний повернутись і запропонувати все, чому навчився за цей час. Я знаю, що це буде складно, але я вірю у покоління гравців, це команда-переможець. Те, що сталося у матчах із Бельгією та Нідерландами, стало наочним доказом того, що гравцям не вистачає досвіду. Це група гравців, яка може значно зрости.

Мені не потрібні ні гроші, ні створення певного іміджу, до роботи у збірній мене підштовхнули ті чудові моменти, які я пережив. Моє рішення було зумовлене винятково любов'ю до футболу. Я зроблю все, щоб успішно пройти кваліфікацію на чемпіонат світу.

Моя дружина казала мені не братися до цієї роботи. Разван сказав мені робити те, що я вважаю правильним, і те, що я відчуваю. Мені стало цікаво, тому що це буде нелегко", — наводить слова Луческу Eurosport.

Нагадаємо, 79-річний румун працюватиме зі збірною до 2026 року. Головною метою Луческу буде кваліфікація на фінальний турнір ЧС-2026.