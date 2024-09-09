Ліга націй

Коментар гравця збірної Португалії після другої перемоги в Лізі націй.

Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш оцінив перемогу над Шотландією (2:1) у Лізі націй.

"Ми намагалися якомога відігратися після їхнього швидкого гола. Ми хотіли забити, але в першому таймі не вийшло, і це нас трохи засмучувало.

Після перерви ми почали грати спокійніше, забрали м'яч і запаслися терпінням. Це дозволило нам забити перший гол, а потім, завдяки, знову ж таки, терпінню, і другий", – сказав хавбек збірної Португалії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Португалія — Шотландія у рамках 2-го туру Ліги націй-2024/25.