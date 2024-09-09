Ліга націй

Коуч прокоментував звитягу над поляками.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч оцінив перемогу над Польщею (1:0) у Лізі націй.

"Ми виграли важливий матч. Ми показали чудовий футбол та домінували. Шкода, що рахунок виявився не таким переконливим.

Ми виглядали сильною, сильною командою. Чекаю з нетерпінням відновлення решти гравців, і тоді ми станемо ще цілішими. Я сказав хлопцям: "Настав час битися за себе та за місце у збірній", – заявив Далич.

Раніше повідомлялося, що Модрич — найтитулованіший гравець у історії Реала.