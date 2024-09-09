Ліга націй

Важливі три очки для хорватів.

Автор переможного голу у ворота Польщі (1:0) в матчі 2-го туру Ліги націй Лука Модрич прокоментував успіх національної команди.

"Важливі три очки однозначно. Нам потрібна була перемога, щоб здобути впевненість. Ми не вигравали чотири матчі, тож вкрай важливо було перемогти. Ми маємо бути задоволені.

Радий, що забив зі штрафного – такого давно не було. Так, був гол Словаччини, але там мені швидше пощастило. Звісно, ​​я задоволений, але ще більше – перемогою", – сказав Лука Модрич.

Раніше повідомлялося, що Модрич — найтитулованіший гравець у історії Реала.