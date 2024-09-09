Головний тренер національної збірної України відповість на питання щодо майбутнього поєдинку.
Сергій Ребров, УАФ
09 вересня 2024, 12:15
Сьогодні о 18:30 розпочнеться пряма трансляція пресконференції за участю головного тренера національної збірної України Сергія Реброва, присвяченої завтрашньому матчу Ліги націй із Чехією в Празі.
Слідкуйте за прямою трансляцією заходу на Football.ua.
Нагадаємо, стартовий свисток у матчі Чехія — Україна має пролунати завтра, 10 вересня, о 21:45 за київським часом.