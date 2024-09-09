Українець може поповнити український десант на теренах Туманного Альбіону.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
09 вересня 2024, 11:44
Воротар збірної України та мадридського Реалу Андрій Лунін залишить склад "вершкових" наступного літа.
Як повідомляє Bernabeu Digital, Андрій не підписуватиме новий контракт та залишить Мадрид у статусі вільного агента влітку 2025 року. Пріоритет для українця – перехід в АПЛ. Лунін у першу чергу розглядатиме пропозиції з Англії.
Цього сезону Лунін на полі не з'являвся. Минулої кампанії він провів 31 матч, з яких 12 на нуль при 32 пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив до списку номінантів на трофей Яшина.