Англія

Українець може поповнити український десант на теренах Туманного Альбіону.

Воротар збірної України та мадридського Реалу Андрій Лунін залишить склад "вершкових" наступного літа.

Як повідомляє Bernabeu Digital, Андрій не підписуватиме новий контракт та залишить Мадрид у статусі вільного агента влітку 2025 року. Пріоритет для українця – перехід в АПЛ. Лунін у першу чергу розглядатиме пропозиції з Англії.

Цього сезону Лунін на полі не з'являвся. Минулої кампанії він провів 31 матч, з яких 12 на нуль при 32 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив до списку номінантів на трофей Яшина.