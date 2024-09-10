Ліга націй

Наставник чеської збірної поділився своїми думками перед грою з Україною.

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек прокоментував майбутній матч другого туру Ліги націй проти України.

"Зміни у стартовому складі на матч з Україною порівняно з грою проти Грузії обов’язково будуть. Зараз я не обговорюватиму тактичні схеми й наш план на поєдинок. Нам варто змінити атмосферу в команді.

Ми приймаємо й розуміємо критику від уболівальників та журналістів. Ми дивилися гру України проти Албанії. Албанці провели дуже сильний матч, але й Україна діяла добре. Ми маємо бути готовими до відповідного налаштування українців на зустріч із нами.

Ми розуміємо, що тактичні схеми в українців та грузинів різні, але й команда Реброва добре вміє грати на контратаках", — наводить слова Гашека прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Чехія – Україна відбудеться сьогодні, 10 вересня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.