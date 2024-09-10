Ліга націй

Капітан команди розчарований в гравцях збірної Бельгії.

Півзахисник збірної Бельгії Кевін Де Брюйне прокоментував поразку від Франції в матчі 2-го туру Ліги націй.

"Не можу сказати, що саме пішло не так. Я вже говорив з командою в перерві і не можу повторити це в пресі, але ми повинні бути кращими з усіх боків. Якщо стандарт, якого ми прагнемо – це бути найкращими, але ми вже недостатньо хороші, щоб досягти цього рівня, то доведеться викластися повністю. Якщо не зробити навіть цього, все закінчено.

Я визнаю, що ми не такі добрі, як у 2018 році. Я був першим, хто це побачив, але інші речі неприйнятні. Не говоритиму, що саме.

Ми надто щільно розташовуємося ззаду. Коли в обороні залишається шість гравців, зв'язок втрачається. Але йдеться не про це, а про людей, які не виконують своїх завдань", – сказав Де Брюйне.